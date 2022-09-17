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الوزير الأول يعزي في وفاة فريدة صابونجي

أخبار الوطن
17 سبتمبر 2022 ()
م.ب
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عزى الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن في وفاة الممثلة فريدة صابونجي.
وفي منشور له قال الوزير الأول:"‏‎تنطفئ شمعةٌ من شموع الساحة الفنية الجزائرية، برحيل أيقونة الفن الوطني المجاهدة و الفنانة القديرة "فريدة صابونجي" تاركة وراءها رصيداً فنياً ثريًا ومتنوعًا بين مسرحيات و أعمال تلفزيونية وسينمائية. ستحتفظ ذاكرتنا بالأدوار القوية، ذات المغزى التربوي و الاجتماعي، التي أدتها الفقيدة باحترافية عالية".
‏تعازي القلبية لعائلة الراحلة وللأسرة الفنية كافة، وأسأل الله جلّ جلاله أن يرحمها برحمته الواسعة، ويهب ذويها صبرًا جميلًا وسلوانًا عظيمًا.
‏‎"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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