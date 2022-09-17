الوزير الأول يعزي في وفاة فريدة صابونجي



عزى الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن في وفاة الممثلة فريدة صابونجي.

وفي منشور له قال الوزير الأول:"‏‎تنطفئ شمعةٌ من شموع الساحة الفنية الجزائرية، برحيل أيقونة الفن الوطني المجاهدة و الفنانة القديرة "فريدة صابونجي" تاركة وراءها رصيداً فنياً ثريًا ومتنوعًا بين مسرحيات و أعمال تلفزيونية وسينمائية. ستحتفظ ذاكرتنا بالأدوار القوية، ذات المغزى التربوي و الاجتماعي، التي أدتها الفقيدة باحترافية عالية".

‏تعازي القلبية لعائلة الراحلة وللأسرة الفنية كافة، وأسأل الله جلّ جلاله أن يرحمها برحمته الواسعة، ويهب ذويها صبرًا جميلًا وسلوانًا عظيمًا.

‏‎"إنا لله وإنا إليه راجعون".