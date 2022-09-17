الوزير الأول يعزي في وفاة فريدة صابونجي

عزى الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن في وفاة الممثلة فريدة صابونجي.
وفي منشور له قال الوزير الأول:"تنطفئ شمعةٌ من شموع الساحة الفنية الجزائرية، برحيل أيقونة الفن الوطني المجاهدة و الفنانة القديرة "فريدة صابونجي" تاركة وراءها رصيداً فنياً ثريًا ومتنوعًا بين مسرحيات و أعمال تلفزيونية وسينمائية. ستحتفظ ذاكرتنا بالأدوار القوية، ذات المغزى التربوي و الاجتماعي، التي أدتها الفقيدة باحترافية عالية".
تعازي القلبية لعائلة الراحلة وللأسرة الفنية كافة، وأسأل الله جلّ جلاله أن يرحمها برحمته الواسعة، ويهب ذويها صبرًا جميلًا وسلوانًا عظيمًا.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".