مظاهرات في إيران بعد وفاة شابة

أطلقت قوات الأمن في شمال غربي إيران الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا ينددون بحادث وفاة شابة بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن بالأمس وفاة مهسا أميني- 22 عاما بعد أيام من توقيفها من قبل وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وذكرت وفاة فارس للأنباء أن عددا من الذين شاركوا في مراسم تشييع الجثمان في مدينة ساغيز رددوا هتافات تطالب بالتحقيق في الحادثة.

وأضافت أن "المتظاهرين تجمعوا بعد ذلك أمام مكتب المحافظ ورددوا مزيدا من الشعارات لكنهم تفرقوا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع".