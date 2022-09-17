اولياء التلاميذ يدفعون المستحقات عن بعد في هذا التاريخ

اعلمت وزارة التريبة الوطنية، كافة أولياء التلاميذ المنخرطين في الفضـاء الخاص بهم ضـمن النظام المعلوماتي للقطاع، أنه ابتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي أي يوم الأربعاء 21 سبتمبر2022، بإمكانهم استعمال البطاقة النقدية لبريد الجزائر(بطاقة الذهبية)، للدفع عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، فان المعنيين غير مجبرين على التنقل إلى مكاتب البريد أو باستعمال حوالة الدفع، دون الحاجة إلى تداول السيولة النقدية، عند اقتناء الكتب المدرسية. كما دعت الوزارة الأولياء الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد في هذا الفضاء، إلى القيام بذلك والانـخـراط فيه في أقرب الآجـال، عـلـى الـرابـط https://awlya.education.gov.dz للاستفادة من هذه الخدمة ومن كل الخدمات التي يقدمها لهم النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.