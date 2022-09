Décès de l’ami de la révolution Samir Mutawa

L’Ami de la Révolution algérienne et ancien ministre jordanien de la Communication, Samir Mutawa est décédé, vendredi à l’âge de 84 ans, selon un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le défunt est né en 1938 à El-Qods, il s’est installé en Jordanie pour poursuivre ses études avant de se déplacer vers plusieurs pays européens dans le cadre de son cursus universitaire et eut ses premiers contacts avec le Front de libération nationale (FLN) à Bruxelles.

Le défunt a opéré, deux ans durant, plusieurs transferts d’armes, de médicaments et d’équipements médicaux en provenance de Belgique via le port de Rotterdam (Pays-bas), via son véhicule qui n’était pas soumis au contrôle aux frontières, de par sa profession de journaliste à la radio hollandaise d’expression arabe, puis à la chaine BBC.

Le commandement de la Révolution a accordé au journaliste Samir Mutawa le droit de couvrir les négociations des accords d’Evian en Suisse en envoyant des rapports écrits au magazine de Beyrouth « Al Ousboue El Arabi » (la semaine arabe), en plus d’un rapport sonore pour Radio Hollande, diffusé à l’entame des informations chaque soir.

Après recouvrement de la souveraineté algérienne, le défunt n’a pas perdu sa loyauté envers l’Algérie et son peuple, participant à la fête nationale de l’indépendance le 05 juillet 1963. Mutawa a visité plusieurs villes algériennes, sa dernière visite remontant à 2016.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt en Jordanie, suite à la perte de l’Ami de la Révolution algérienne, un ami « loyal, fidèle à ses valeurs justes », priant le Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde.