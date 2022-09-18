الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في تحطم طائرتين صغيرتين

توفي ثلاثة أشخاص في اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو بالقرب من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية، إن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو بالقرب من مدينة دنفر، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وأعلن مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام في مكان آخر.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز "سيسنا 172" وطائرة من طراز "سونكس إكسينوس" بولاية كولورادو، مضيفا أن سبب وقوع الحادث لا يزال قيد التحقيق.

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية أي من الضحايا.