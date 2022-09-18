كوريا الجنوبية تستخدم لقاح محلي الصنع مضاد لكوفيد-19

وافقت كوريا الجنوبية على استخدام لقاح محلي الصنع مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحكومة الكورية الجنوبية رخصت لاستخدام "سكاي كوفين" (SKYCovione)، وهو لقاح محلي الصنع مضاد لكورونا طورته "إس كيه بيوساينس"، في جرعات اللقاح التعزيزية ضد كورونا، بالإضافة إلى استخدامه كلقاح أولي في الجرعات الأساسية.

وأضافت الوكالة أن الإعلان عن هذا القرار جاء على لسان النائب الثاني لوزير الصحة، لي كي-إيل، في اجتماع لمقر مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة الحكومي.

و اوضحت بأنه سيسمح للمستشفيات والعيادات باستخدام لقاحات "سكاي كوفين" في اللقاحات التعزيزية الثالثة والرابعة بدء من 26 سبتمبر الجاري.

وكان المركز الحكومي لأبحاث الأمراض المعدية قد ذكر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه تأكد من فعالية "سكاي كوفين" في تحييد الطفرتين الفرعيتين "بي إيه.1" و"بي إيه.5" المتفرعتين من سلالة أوميكرون، وذلك في حالة استخدامه كلقاح تعزيزي بعد جرعتي اللقاح الأولى والثانية.

يشار إلى أن "سكاي كوفين"، الذي يعد لقاحا بروتينيا مختلطا يعتمد على جزيئات نانوية جديدة ثانوية المكون يمكنها زيادة التأثير المناعي، تم تطويره بشكل مشترك مع معهد تصميم البروتينات بجامعة واشنطن.