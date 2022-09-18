أمطار ورياح قوية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 70 كلم/الساعة، وعلو أمواج يصل إلى غاية 4 أمتار، بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

السواحل المعنية بالرياح هي ولايات بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، وأرزيو.

و أضافت النشرية أن رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/الساعة ستشهدها كل من ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف ومستغانم، بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

في حين، ستشهد هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم/الساعة وتكون الرياح، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، في كل من المعنية، النعامة وبشار.

كما حذرت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 25 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، في كل من المعنية، المدية، البويرة، المسيلة، الجلفة، والأغواط.