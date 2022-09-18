الشلف: وفاة شخص في حادث مرور

توفي شخص و أصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد على الطريق السيار شرق-غرب بالشلف، حسبما علم لدى الحماية المدنية. و أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات الهيئة أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا بالطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران بالضبط بمنطقة أولاد عبد لله ببلدية بوقادير (غرب)، تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة.

واستنادا لذات المصدر، خلف الحادث وفاة شخص كان محصورا داخل السيارة في عين المكان، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعافهم و إجلائهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بواد رهيو (التابعة إقليميا لولاية غليزان).

كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات و ظروف هذا الحادث.