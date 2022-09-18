أنيس رحماني وطحكوت أمام العدالة

يمثل، اليوم الأحد، بمجلس قضاء العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني ورجل الأعمال وصاحب مجمع "سيما موتورز" محي الدين طحكوت.

ويتابع المتهمان في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي لوجهة أخرى وحيازتهما ممتلكات وأرصدة مالية داخل وخارج الوطن

. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أدانت المتهمين أنيس رحماني ومحي الدين طحكوت بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مقدارها 32 مليون دينار.