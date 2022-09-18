الوزير الأول يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تأبين الملكة إليزابيث

يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بلندن في مراسم التأبين الرسمية لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،إليزابيث الثانية التي ستقام ابتداء من اليوم الأحد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة لندن، في مراسم التأبين الرسمية لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الراحلة إليزابيث الثانية التي ستقام ابتداء من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 ".