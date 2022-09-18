أهم ما قاله جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية

نشط الناخب الوطني، جمال بلماضي، ندوة صحفية اليوم، نقدم لكم أهم ما جاء فيها:

*بخصوص اللاعبين الذين تتحدث عنهم الصحافة الرياضية كعدلي وغويري وعوار ولعروسي، لدينا أربع سنوات ونحن نتحدث عنهم أقترح عليكم لقاءهم والحديث معهم مباشر وأبحثوا عن المعلومة الصحيحة وستجدون إجابتين.

* أحيانا الآباء ليس لديهم أي تأثير على أبناءهم فكيف لمدرب أن يكون له ذلك.

*أرفع القبة للمدرب حليلوزيتش الذي لن يكون حاضرا مرة أخرى في نهائيات كأس العالم، عندما سأل عن اللاعب إبراهيم دياز الذي لديه جنسية مغربة وإسبانية وهو لاعب جيد، فأجابهم بأنه التقى مع اللاعب وقال له لا، وأنتهى الأمر في 15 ثانية وغلق الملف، لكن مع بلماضي ولمدة أربع سنوات لم يفعل هذا.

* لماذا لم أفعل هذا يجب معرفة السبب، لأن هناك لاعبين لا يدخلون ضمن اهتماماتي ولا اهتماماتكم.

* لقد تحدثت مرارا وتكرارا مع هؤلاء اللاعبين منذ أن وطأت قدمي المنتخب الوطني، لهذا قلت لكم أذهبوا وأبحثوا عن الإجابات الصحيحة وهي 5 أسماء أو 6 لا أكثر.

* أولياء اللاعبين يتحدثون إلينا بكل وطنية عن أصولهم و و الخ لكن عندما يتعلق الأمر بخيار أبنائهم فإن كلامهم يتغير.

بخصوص مشكل أرضية ميدان سيدي موسى أعتقد أن المشكل في الأرضيات يخص كل الجزائر، بالرغم من أن هناك بعض الملاعب ستسلم عن قريب وأتمنى أن هذا يحّل هذا المشكل بصفة نهائية مستقبلا.

* ديلور هو من طلب إعفاءه من المنتخب، أنا لن أقصي أحد ولن أغلق الباب في وجه أي شخص، قلت أن عودته ستكون مع مدرب آخر، وهذا لا يعني أنه لن يلعب مجددا مع المنتخب.

* لو تأهلنا لكأس العالم فديلور لن يكون حاضرا، لأن الأولوية لمن ساهموا في ذلك.

* تحدثت طويلا مع آندي وقدم لي توضيحات كثيرة وتفاصيل لا أعرفها ولم يكون بوسعي معرفتها لأنه لم يكن هناك اتصال وتتعلق بأمور شخصية وعائلية. *ديلور سيكون حاضرا وسيسافر مثل بقية اللاعبين وسيخوض مباريات صعبة بصفة عادية مثل الجميع ولا توجد أي مشكلة.

* لا أخفي عليكم أن تصريحاته الأخيرة بخصوص طلب الإعفاء مست بعض عناصر المجموعة وسيتحدث إليهم، في الأخير ديلور هو من عاقب نفسه.

*مبولحي أسطورة المنتخب الجزائري، لكنه لم يكن جاهزا للأسف لقد لعب مباراتين فقط مع ناديه.

* لا نستطيع أن نقول كل شيء انتهى بالنسبة لمبولحي، لديه دائما الرغبة في إعطاء المزيد للمنتخب.

* مبولحي متعطش دائما للتواجد بالمنتخب، وهو لا يزال ضمن الحسابات مستقبلا.

* لدينا حراس آخرين، ونريد منح الفرصة لكل واحد مثلما فعلنا خلال تواريخ الفيفا الماضية مع مبولحي وماندريا وزغبة وكلهم قدموا أداء مميزا.

* ماندريا مهدد بالغياب بسبب تعرضه لإصابة أمس مع ناديه بالبطولة الفرنسية.

* استدعاء مبولحي ربما ليس حلا، أفضّل أن يبقى مركزا مع ناديه.

* مجادل حارس جيد لكنه لم يشارك كثيرا وسنتركه تحت تصرف المدرب بوﭬرة.

* سنلعب مواجهتين أمام منتخبين إفريقيين من المستوى الجيد، سبقنا ولعبنا ضد غينيا وقمنا بدراسة هذا المنافس جيدا.

* منتخب غينيا غالبا ما يشكل صعوبات للجزائر ونحن نريد ذلك، جل عناصرهم ينشطون في أوروبا ولديهم إمكانيات جيدة ومجموعة قوية كما أعرف المدرب وهو محفز لمواجهتنا.

* بخصوص نيجيريا، فهم من بين أفضل خمس منتخبات في إفريقيا، لن أقوم بالتعريف بالمنتخب، وسيدخلون بنية الثأر من خسارة 2019 وذلك أمر مشروع.

* سنخوض مواجهتان في المستوى الهدف هو التطور وإعطاء الفرصة للبقية من أجل إظهار إمكانياتهم، لدينا لاعبين شبان وهذه الفرصة مواتية لهم لكسب الخبرة ولعب أكبر قدر من المباريات.

* القائمة الموسعة ليس لديها أي أهمية سواء نشرت أم لا.

* تأخرنا في الإعلان عن القائمة الرسمية لأسباب معينة.

* على اللاعبين الذين يريدون اللعب للجزائر في يوم ما، أن يقوموا بتغيير جنسياتهم الرياضية وهناك إجراءات إدارية يقوم بها اللاعب والاتحاد الجزائري والفيفا، لهذا من المستحيل وضعهم في القائمة الموسعة.

* إداريا الفاف لن تستطيع القيام بأي شيء بدون مبادرة من اللاعب.

* هناك بعض اللاعبين لم يكونوا معنا، بسبب هذه المشاكل الإدارية.

* هناك العديد من الإشاعات والأكاذيب بخصوص بعض اللاعبين وذلك بغرض التجارة الإعلامية فقط وخلق مسلسلات وأفلام وهمية، نحن لم نقل أي شيء أبدا.

* توجد اتصالات مع بعض اللاعبين وهي في الطريق الصحيح وربما سيكونون معنا خلال تواريخ " الفيفا" المقبلة.