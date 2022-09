Rahmani et Tahkout devant la justice

L’ex directeur général du groupe Ennahar Anis Rahmani et l’homme d’affaires propriétaire du groupe Sima Motors Mahieddine Tahkout comparaitront aujourd’hui devant la justice.

Les deux accusés sont poursuivis dans un dossier de corruption relatif au transfert de fonds consacrés aux médias vers d’autres destinations et de possession de biens et des comptes bancaires à l’étranger.

Le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed les avait condamnés à une peine de dix ans de réclusion ferme et de saisie de tous leurs biens immobiliers et mobiliers et une amende estimée à 32 millions de dinars à l’encontre de la société El Athir.