الرئيس العراقي يتسلم دعوة الرئيس تبون

استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

و بحسب بيان للرئاسة العراقية، نقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس تبون إلى الرئيس العراقى برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في نوفمبر القادم، فيما حمّل الرئيس العراقى برهم صالح الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.