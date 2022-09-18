مدرب ليل يثني على وناس

استهل الدولي الجزائري آدم وناس، لاعب نادي ليل الفرنسي مشواره مع فريقه الجديد بقوة و نجح في تسجيل أولى أهدافه، بعدما قدم مستويات كبيرة خلال المواجهات التي خاضها.

وبصم وناس الذي توج بجائزة رجل المباراة، أمام تولوز على هدف جميل في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب " بيار موروا".

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة أثنى مدرب ليل على لاعبه وقال عنه :" إنه يجلب شيئًا مهمًا للفريق وهي موهبته الفردية، كما يجلب أشياء مختلفة إلى طريقة لعبنا، لا يمكن التنبؤ ما سيفعله".

وختم:" إنه جيد جدا من ناحية واحد ضد واحد، لكنه لا يزال ناقصا بدنيا لأنه لم يلعب كثيرًا في الأشهر الأخيرة".

وختم": عندما يكون أفضل في هذا الجانب، سيكون قادرًا على جلب المزيد لنا". يذكر أن وناس سيكون حاضرا خلال المعسكر الإعدادي الذي يسبق وديتي غينيا ونيجيريا هذا الأسبوع بملعب ميلود هدفي بوهران.