Adam Ounas reçoit les louanges de son entraineur

Adam Ounas a reçu les louanges de son entraîneur Paulo Fonseca, en conférence de presse d'après-match, après qu’il a été auteur du but de la victoire du LOSC face à Toulouse samedi soir (2-1),

« Ça a été un match difficile et on le savait. Toulouse est une équipe très physique. On a perdu quelques ballons et parfois on a eu du mal à le récupérer car on jouait très bas. Mais on s'est créé des occasions et ce sont trois points très importants, a déclaré Paulo Fonseca.

L'équipe a très bien réagi après avoir concédé l'égalisation. Je pensais qu'on aurait plus d'espaces après mais on a fait les mauvais choix dans les 30 derniers mètres car on aurait pu marquer plus de buts. On devrait avoir plus de points, on devrait en avoir cinq ou six de plus, on ne peut pas se satisfaire de cela car la moindre erreur, on la paie cash et on doit corriger cela, poursuit Paulo Fonseca.