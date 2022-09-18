قانون الاستثمار: عاقلي يستعجل إصدار النصوص التطبيقية

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عاقلي، اليوم، على أهمية الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد، من منطلق أنها الكفيلة في ضمان تجسيده على أرض الواقع واستفادة المتعاملين والمنظومة الاقتصادية الوطنية من التعديلات والبنود الذي احتواها.

وأشار المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الكونفدرالية، إلى أنّ القانون في نسخته الجديدة تضمن العديد من المقترحات التي قدمتها المنظمة، لمعالجة العديد من القضايا والمسائل التي رفعها المتعاملون الاقتصاديون في وقت سابق، الأمر الذي اعتبره أمرا إيجابيا، قبل أن يدعو من جهة ثانية على ضرورة ضمان الاستقرار القانوني بالنسبة للأطر التي تسير النشاط الاقتصادي، بناء على التوجهات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

وذكر عاقلي بأنّ بنود قانون الاستثمار الجديدة تنسجم مع التوجهات التي تتبناها الكونفدرالية، في سياق حماية المنتوج الوطني وإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق الشفافية في العمل الاستثماري، مؤكدا على أنّ منظمته أشركت في الإعداد والتحضير للقانون.

وبالموازاة مع هذا، أكد رئيس الكونفدرالية على ضرورة تسوية مسألة العقار الصناعي، في انتظار ما ستقوم به الهيئة الجديدة المكلفة بتسييره، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بالإضافة إلى ذلك شدد على تطهير كل مراحل إنشاء المؤسسات، ومحاربة البيروقراطية في المجال الاقتصادي ونشاط الاستثمار.