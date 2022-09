Résumé de la conférence de presse de Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a animé , ce matin, une conférence de presse durant laquelle il a annoncé une probable absence de quelques joueurs parmi les joueurs sélectionnés, suite au report des troisième et quatrième journées de la phase de poules des éliminatoires de la prochaine édition de la coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se tiendra au pays de Didier Drogba.

Il a, également, annoncé que les coéquipiers d’Ismaël Bennacer disputeront deux matchs amicaux en ce mois de septembre, et ce, face à la Guinée le 23 et le Nigéria le 27 sur la magnifique pelouse du nouveau stade de la ville d’El Bahia.

Le premier responsable de la barre technique des « Verts » a, aussi, annoncé une probable absence parmi les joueurs sélectionnés, notamment, de Mandréa qui pourrait être absent, étant donné qu’il s’est blessé hier en championnat”, a-t-il indiqué.

“Si Mandréa n’est pas là, je ne pense pas appeler M’Bolhi, on va le laisser tranquillement en club. Medjadel a du potentiel, comme l’a dit Aziz Bourras, mais je pense que l’on va piocher du côté de l’EN A’ de Madjid Bougherra”, a-t-il conclu.