مثول الغنوشي ونائبه أمام القضاء التونسي

قال مسؤولون في حركة النهضة التونسية، إنّ الشرطة استدعت قياديي الحزب المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم غد الاثنين في تحقيق حول "التسفير إلى بؤر التوتر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في حركة النهضة السبت قولهم إن الشرطة استدعت الغنوشي والعريض للاستجواب الاثنين، في تحقيق حول إرسال جهاديين إلى سوريا.

لكن الغنوشي أبلغ رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

ومنذ أيام، اعتقلت السلطات التونسية، في إطار قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر النزاع، الكثير من الأسماء الإخوانية البارزة، مثل فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وفتحي بوصيدة، والنواب التابعين للإخوان محمد فريخة، ورضا الجوادي، ومحمد العفاس، إضافة إلى البشير بلحسن (إمام).