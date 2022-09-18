هذا هو سبب 20 بالمائة من حوادث المرور

قالت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات فاطمة خلاف أن الدراجات النارية تشكل خطرا كبيرا على السلامة المرورية، ذلك لأن غالبية مستعمليها من فئة الشباب وهذه الفئة عادة ما تميل إلى المغامرة والمناورات الخطيرة على الطرقات.

وكشفت المتحدثة، اليوم الأحد، للإذاعة الوطنية أن الدراجات النارية تسببت خلال الأشهر السبعة الأخيرة في 20.67 بالمائة من حوادث المرور، رغم أنها لا تشكل أكثر من 3 بالمائة في الحظيرة الوطنية للمركبات، وهو رقم رهيب .

وحملت المتحدثة المسؤولية لأولياء السائقين بالدرجة الأولى، لأن الشباب بين 16 و 18 سنة لا يحصلون على ترخيص سياقة الدراجات النارية إلا بعد موافقة الأولياء وهو ما يتضمنه قانون المررو .

ودعت خلاف الأولياء إلى مرافقة أبنائهم بالنصح والتحسيس بخطر الدراجة النارية في حال استعمالها بشكل متهور وعدم الالتزام التام بقواعد المرور.

و أوضحت أن القانون يضع فرقا بين الدراجة النارية والدراجة المتحركة، هذه الأخيرة لا تتعدى سعة اسطوانتها 50 سم مكعب ويتم سياقتها بترخيص من الوالي يرفق بتصريح من الولي بالنسبة لشاب لا يتجاوز عمره 16 عاما، من أجل ذلك تلح المتدخلة على دور الأولياء في مرافقة الأبناء الراغبين في استعمال الدراجات وعدم التهاون معهم في السلوكات المتهورة والخطيرة .