غليزان: توقيف شخصين متورطين في 10 قضايا

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غليزان،من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا ومبحوث عنهما من قبل العدالة لتورطهما في 10 قضايا متعلقة بالسرقة بالخطف تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض باستحضار دراجة نارية، وهذا بعد إيداع شكوى من ضحيتين تعرضا إلى السرقة بالخطف تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من قبل شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية والتي طالت هاتفيهما النقالين.وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان،تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما على متن دراجة نارية،وقد قدما أمام العدالة.