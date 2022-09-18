"الكناري" من أجل التدارك والالتحاق بركب المتأهلين

يستضيف سهرة اليوم الأحد، نادي شبيبة القبائل ضيفه "غاسامانس" السنغالي بداية من الساعة الثامنة بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف، وذلك لحساب لقاء إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى " الكناري" المنهزم خلال مواجهة الذهاب بهدف دون رّد على أرضية ميدان " لات ديور بتيباز" للتعويض لمواصلة رحلته الإفريقية كما فعل شباب بلوزداد.

وبهذا الخصوص، قال المدرب الجديد للشبيبة عبد القادر عمراني في :" عندما نرى مردود الشبيبة فوق الميدان في المقابلات الأولى هذا الموسم، يمكن القول أن الفريق كان يستحق نتائج أحسن أعتقد أن المشكل يتمثل في عدم تمكن عناصر الشبيبة من التحرر من الخوف الذي لازمهم".

وختم:" المهم بالنسبة لي أنّ المجموعة موجودة وسنعمل على معالجة النقائص في أسرع وقت ممكن".

وستكون التشكيلة القبائلية محرومة من خدمات اللاعب ياسين صالحي الذي ركن لفترة راحة تدوم عشرة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها في مقابلة الذهاب، فيما يواصل إلياس بن يوسف العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي على أمل العودة في أقرب فرصة ممكنة.

وفي حالة التأهل ستواجه الشبيبة في الدور التمهيدي الثاني، الفائز من المواجهة المزدوجة بين اسكو دو كارا الطوغولي و أف.سي نوادهيبو الموريتاني.

يذكر أنه في كأس الكونفدرالية, فقد تم إعفاء شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول، على أن تواجه الشبيبة في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين اف.سي ليسكر (ليبيريا) و نادي غاناوا (كوت ديفوار)، فيما سيلعب الإتحاد مع الفائز من اللقاء المزدوج بين نادي أف.سي ميلو الغيني و أف.سي أساك الطوغولي علما أن العودة ستقام ببشار والجزائر العاصمة.