مدير ديوان رئاسة الجمهورية ينصب وسيط الجمهورية الجديد

أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على تنصيب وسيط الجمهورية الجديد مجيد عمور، خلفا لإبراهيم مراد، الذي عين وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال مراسم التنصيب، أبرز خلف الدور "الحضاري والمهم" الذي تضطلع به مؤسسة وساطة الجمهورية في إيجاد الحلول للمشاكل "بجميع الطرق، سواء كانت مبتكرة أو تقليدية".

وأضاف بأن "الأهم بالنسبة إلينا هو التقدم في عملية التنمية وبناء الوطن بإشراك المواطنين في حل مشاكلهم, ونكون بالتالي قادرين على تقديم الخدمة المطلوبة من المواطن حتى تكون الدولة مكتملة الأطراف"، مؤكدا أن "المهم بالنسبة للجميع هو خدمة الجزائر على أحسن وجه وفي أحسن الظروف".

وأشاد المتحدث بالجهود التي قامت بها مؤسسة وساطة الجمهورية في الأشهر الماضية "والتي كانت محل إعجاب وتقدير الجميع".