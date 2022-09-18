الوزير الأول يلقي النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية

ألقى، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة ويستمنستر بالعاصمة لندن.

و يشارك الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مراسم تأبين ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الراحلة إليزابيث الثانية. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي اعتلت العرش على مدى سبعة عقود في الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما، وتقاطر مئات آلاف الأشخاص لإلقاء النظرة الأخيرة على نعشها المسجّى في البرلمان البريطاني.

وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين بوداع الملكة الملفوف نعشها بالعلم البريطاني والمسجّى في قاعة وستمنستر في البرلمان الساعة (5:30 ت غ) من صباح غد الاثنين.