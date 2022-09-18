مركب وهران جاهز لتربص ''الخضر''

أكد مدير الشباب والرياضة لوهران، ياسين سيافي، اليوم الأحد على جاهزية ميداني الملعبين الرئيسي والملحق للمركب الأولمبي الجديد ''ميلود هدفي'' لاستضافة معسكر المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي ينطلق الثلاثاء المقبل بعاصمة غرب البلاد.

وقال ذات المسؤول في تصريح لوأج "الملعبان، اللذان يتوفران على ميدانين مغطيين بالعشب الطبيعي، يتواجدان في حالة جيدة جدا، وسيكونان تحت تصرف المنتخب الوطني لإجراء تدريباته خلال تربصه بوهران".

وأعلن مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي اليوم في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أنه مضطر لتقديم موعد رحلة المنتخب الجزائري إلى وهران بسبب سوء حالة أرضية ميادين التدريب بالمركز التقني بسيدي موسى (الجزائر). هذا الأخير كان من المقرر أن يستضيف تربص ''الخضر'' تحسبا لمباراتيه الوديتين أمام غينيا ونيجيريا يومي 23 و 27 سبتمبر بوهران.

وفي سياق متصل، أشار ياسين سيافي إلى أن مصالحه "بصدد القيام بالترتيبات اللازمة بشأن تنظيم هاتين المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني الأول ، وكذلك منتخب المحليين المدعو هو الآخر للعب مباراة ودية بوهران".

ويستضيف الملعب الجديد لوهران، الذي تم افتتاحه رسميا بمناسبة النسخة التاسعة عشر من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (25 جوان - 6 جويلية 2022)، مباراة ودية ثالثة تجمع بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ضد نظيره السوداني 29 سبتمبر الحالي.

وكان ميدان الملعب الرئيسي للمركب الرياضي ''ميلود هدفي'' قد استفاد، مباشرة بعد نهاية الألعاب المتوسطية، من عملية زرع شاملة لعشبه الطبيعي، علما وأن هذا الملعب سيكون من بين المنشآت الكروية المعنية بمباريات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في يناير 2023 بالجزائر.