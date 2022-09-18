الأفافاس يندد..

تم اليوم الأحد، إصدار أمر قضائي بإيداع رئيس بلدية فريحة بولاية تيزي وزو الحبس المؤقت.

وندد الأفافاس في بيان له، بإيداع رئيس بلدية فريحة، الحبس المؤقت، معبرا عن تضامنه الكامل معه وكذلك يطالب بالإفراج الفوري عنه، معتبرا أن اللجوء المتكرر لما وصفه "إجراء الحبس المؤقت" طالما كان استثناءً قانونيا وليس قاعدة، خاصة إذ تعلق الأمر بممثلي الشعب أو قضايا الحريات و الرأي".

ونبه الأفافاس إلى عدم توظيف واستعمال قضية الحال للضغط والتأثير على قرارات رئيس بلدية فريحة فيما يتعلق بتسييره للشأن المحلي، وهو المعروف باستماتته في الدفاع عن صلاحياته وعن العقار العمومي في إقليم اختصاصه.