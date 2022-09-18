هذه هي أسعار تذاكر مباراتي ''الخضر'' بوهران

سيتم طرح تذاكر المباراتين الوديتين للمنتخب الجزائري لكرة القدم ضد غينيا ونيجيريا، يومي 23 و27 سبتمبر على التوالي بملعب''هدفي ميلود'' بوهران، عبر منصة إلكترونية، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.

وأبرز المصدر نفسه على الصفحة الرسمية للولاية على فيسبوك أن أسعار التذاكر تتراوح بين 800 و2.000 دج، دون تحديد موعد إطلاق عملية البيع المعنية، ولا عدد التذاكر المخصصة لكل من اللقاءين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الجزائري تربصه بوهران بعد غد الثلاثاء بعدما ارتأى مدربه جمال بلماضي تقديم التنقل إلى عاصمة الغرب الجزائري بعدما لاحظ بأن ميادين المركز التقني لسيدي موسى (العاصمة) ليست في أحسن أحوال لاستضافة تدريبات ''الخضر''، حسبما صرح به خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم بالمركز.

ويتسع ملعب وهران، التابع للمركب الأولمبي الجديد للمدينة، لـ 40 ألف مقعد، ويحتوي على ميدان مغطى بالعشب الطبيعي، والأمر نفسه ينطبق على الملعب الملحق للمركب الذي سيستضيف تدريبات المنتخب الوطني وضيوفه.

وبالإضافة إلى هذين اللقاءين التحضيريين للمنتخب الوطني أ، يحتضن ملعب وهران الجديد أيضًا مباراة ثالثة في 29 سبتمبر تخص منتخب اللاعبين المحليين ضد السودان. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة مطلع العام المقبل بالجزائر.