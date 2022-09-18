مباحثات جزائرية-بريطانية في سبل تطوير اللغة الانجليزية

استقبل وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون آن واردل.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير، قدّم تعازيه الخالصة للسفيرة عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ليتناول الطرفان بعدها سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين في مجال التربية، كما تحادثا حول عمليات التعاون الجزائري-البريطاني في هذا المجال، وتطرّقا إلى العديد من المواضيع ذات الصلة، خاصة في مجال تكوين المكونين، تبادل الخبرات في البيداغوجيا وسبل تطويرها، لما لهذه الأخيرة من أثر إيجابي في تعزيز قدرات الفاعلين في النظام التربوي.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع آفاق التعاون، لاسيما في ميدان تعزيز الكفاءات المهنية ومضاعفة التكوين وتطوير الموارد البيداغوجية باللغة الإنجليزية.