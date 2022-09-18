"ممتنون لمجهودات الملكة إليزابيث في تمكين السلام"

أعرب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأحد، عن امتنان الجزائر حكومة وشعبا لما قدمته الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في سبيل تمكين السلام والتقدم على المستوى العالمي.

وتقدم الوزير الأول ، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون ، بخالص التعازي للأسرة الحاكمة والشعب البريطاني ، وذلك عقب توقيعه على سجل التعازي في وفاة الملكة.

وقال المتحدث في معرض حديثه " لقد قدمت باسم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون لتقديم تعازيه الخالصة وتعازي الحكومة والشعب الجزائريين في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ولكي نعبر عن مشاعر التعازي والتضامن مع الأسرة الحاكمة والشعب البريطاني".

كما عبر الوزير الأول عن امتنان الجزائر أيضا "على المجهودات التي قامت بها من أجل العمل على تطوير وترقية العلاقات بين الجزائر وبين بريطانيا وبين شعبيهما العظيمين ".

وشارك الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في مراسم تأبين ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الراحلة إليزابيث الثانية التي أقيمت بالعاصمة لندن.