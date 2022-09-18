20 مليار دينار لمشاريع طاقوية بسكيكدة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد ، عن تخصيص 20 مليار دينار لفائدة ولاية سكيكدة لإنجاز مشاريع جديدة في مجال الطاقة.

وقال عجال، في تصريح للصحافة، إن الدولة قد خصصت هذا الغلاف المالي من أجل استثمارات كبرى بغية تحسين الخدمة العمومية التي يتلقاها المواطن.

وفي سؤال حول المناطق الصناعية، أكد عجال أن كل المناطق الصناعية مزودة بالكهرباء، مشيرا إلى أنه قد "تقرر خلال اجتماع وضع بمنطقة بن عزوز وضع محول 60/30 كيلواط، وهذا كعملية استباقية لتزويد مناطق النشاط الكهربائي.

بينما يتعلق المشروع الثاني بمحطة نقل لتأمين التزود بالكهرباء ، 60/10 كيلوفولط بقدرة 120 ميغاواط سيتم ربطها بمحطة نقل 400 كيلوفولط تقع ببلدية رمضان جمال جنوب سكيكدة، وهي المحطة التي ستنطلق بها الأشغال بداية من سنة 2023، حسب ما ذكره المسؤول.

هذا وسيتم إنجاز 4 مشاريع تنموية بمختلف أنحاء الولاية بقدرة 320 ميغاواط، حسب عجال .

المسؤول أضاف بأن ولاية سكيكدة تتوفر حاليا على قدرة تبلغ 550 ميغاواط، وبالتالي فإن دخول هذه المشاريع حيز الاستغلال سيرفع القدرة الإجمالية للولاية في حدود 2029-2030 إلى أزيد من 1000 ميغاواط وهو ما سيؤدي إلى اكتفاء في الطاقة.

من جهة أخرى، قال عجال إنه تم التطرق أيضا إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الاكتفاء بالكهرباء نسبة التغطية تتعدى 97 في المائة، وهي حسبه نسبة جد معتبرة .

أما بخصوص الغاز ، اعترف عجال بالتأخر المسجل حيث أن هناك 6 مناطق خمسة منها قد تربط بالغاز قد يكون هذا قبل نهاية السنة الجارية 2022. وهذه المناطق متواجدة في الجهة الغربية من سكيكدة.

وجاء هذا في اتفاق مع السلطات المحلية لولاية سكيكدة، ومن خلال هذا نسبة التغطية الحالية 57 في المائة قد تصل تقريبا إلى 79 في المائة .

وبخصوص تمويل الاستثمارات الفلاحية، أكد أن أغلبها تتوفر على الطاقة الكهربائية إلا البعض التي هي في طور الانجاز خلال حوالي شهرين تستفيد من الربط وبهذا يكون جميع فلاحي ولاية سكيكدة قد استفادوا من الربط بالكهرباء.

كما اعترف المسؤول بأن ولاية سكيكدة عانت في وقت مضى من انقطاعات التيار الكهربائي، وهذا راجع حسبه الى قدم الشبكة في عدة احياء، وبناء عليه،حسب المتحدث، تم تخصيص غلاف مالي معتبر بـ20 مليار دينار جزائري لتحسين الخدمة العمومية وجودة اكثر لسكان ولاية سكيكدة .

وبخصوص ربط بلدية عين الزويت بالغاز الطبيعي فقد أكد عجال أنه قد يخصص له غلاف مالي يكون بين السلطات المحلية والوزارة ويتم ربطها بالغاز مستقبلا.

وبخصوص أشغال الحفر بالطرقات أكد عجال أن هناك اتفاق مع السلطات المحلية من أجل إعادة صيانة الطرقات التي تحفر من قبل مصالحه لتمرير كوابل الكهرباء و الغاز.