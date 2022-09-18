إعلان الطبعة الـ 11 للجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة

أعلنت وزارة الصناعة ، الأحد ، عن إطلاق الطبعة 11 لمسابقة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لسنة 2022.



وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة ، أن هذه الطبعة ستكون تحت شعار " الابتكار: رابط نحو المستقبل".

وحسب البيان فإن المشاركة في المسابقة يتم عن طريق منصة رقمية مخصصة لهذا الحدث.

وفي التفاصيل ، ستحصل المؤسسات الثلاث الفائزة في فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية االقتصادية المستدامة، ستحصل على ميدالية وشهادة استحقاق ومبالغ مالية من مليونين إلى مليون و600 ألف إلى مليون و200 ألف دج.

كما ستحظى المؤسسات الثلاث الفائزة في فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر بنفس المبالغ والتكريمات في الفئة السابقة.

أما المؤسسات الثلاثة الفائزة في فئة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، فستحظى أيضا بميدالية وشهادة استحقاق ، وبمبالغ : مليون دينار جزائري للفائز الأول ، 800 ألف دج للفائز الثاني ، و600 ألف دج للفائز الثالث.