رابطة أبطال إفريقيا : الجياسكا يقتنص تأشيرة نحو الدور التالي

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم الأحد ، من حيازة تأشيرة المرور نحو الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه بثلاثية نظيفة على فريق كازا سبور السينغالي في مباراة العودة التي شهدها ملعب 8 ماي بسطيف.

لاعبو شبيبة القبائل استطاعوا خلال الشوط الأول من اللقاء أن يحرزوا ثنائية في شباك الخصم، وقعهما كل من مواقي و نزلة، كان هذا قبل أن يضيف بوخنشوش الهدف الثالث للشبيية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز سيكون في انتظار الشبيبة في الدور القادم نادي أسكو دي كازا الطوغولي الذي تأهل ،أمس السبت، بعد فوزه على اف سي نواديبو الموريتاني.