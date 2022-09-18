صور : مدمرة أمريكية ترسو بميناء جن جن بجيجل

نشرت وزارة الدفاع الوطني ، مساء الأحد، صورا لرسو مدمرة أمريكية في ميناء جن جن بولاية جيجل.

وجاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" أن المدمرة «USS FARRAGUT – DDG 99» قد رست بميناء جن جن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية، الناحية العسكرية الخامسة اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022.

وحسب البيان فإن هذا يأتي "تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري – الأمريكي لحساب سنة 2022"، وكذا لتنفيد التمرين المعنون "تبادل الخبرات في مجال الأشغال التحمائية ونزع الألغام مع تنفيذ توقف لسفينة أمريكية على متنها غطاسين".

ووفقا لذات المصدر فإن فترة توقف السفينة الأمريكية ستدوم لمدة أربعة أيام، وستُنفذ "عدة نشاطات على مراحل على غرار تمارين الأشغال التحمائية ونزع الألغام، وكذا تنفيذ تمرين «PASSEX» مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية"، حسب بيان الوزارة.