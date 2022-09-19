ضم 3 معالم جديدة إلى الممتلكات الثقافية بالجزائر

تمت ، صبيحة اليوم الأحد، الموافقة على إدراج ممتلكات ثقافية جديدة في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة والفنون.

وجاء في بيان للوزارة ، أن اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية قد اجتمعت بحضور رئيسة وأعضاء اللجنة من إطارات الوزارة والهيئات الوزارية الأخرى، و مدراء الثقافة والفنون لولايات غليزان وسيدي بلعباس والمكلف بتسيير شؤون مديرية الثقافة والفنون بولاية باتنة هذا الأحد.

ووفقا لذات المصدر، فقد تمت الموافقة على إدراج المتلكات التالية : المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس، المسرح الجهوي لولاية باتنة، المدينة القديمة لمازونة بولاية غليزان، في القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية.

وذُكر في البيان أن هذه العملية تعتبر "خطوة أولى لحماية هذه الممتلكات على أن تتبعها خطوات أخرى من أجل تصنيفها وترميمها لاحقًا.

وفي ذات الإطار ، ورد في البيان أن العدد 58 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، تضمّن فتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المُسمّى "المسرح الجهوي لولاية وهران عبد القادر علولة".