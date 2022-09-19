مخطّط استيطاني جديد شمال القدس

أعلنت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الصهيونية، في القدس المحتلة، صباح أوّل أمس، تصديقها على مخطط استيطاني جديد يحمل اسم “الحديقة الوطنية - الغزلان”، في مستوطنة بسغات زئيف شمال المدينة المحتلة.



وكشفت مؤسسات استيطانية عن حصولها على قرار مُوقَّع من رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، شيرا بطليموس بابائي، على المخطط لإنشاء حديقة طبيعية حضرية تغطي مساحة تقارب 700 دونم، في منطقة المنتزه “ناحال زمري”.



ويعدّ قرار التصديق تثبيتًا لقرارات السّلب لنحو 1170 دونمًا من أراضي شعفاط وبيت حنينا وعناتا، إذ يقضي هذا القرار على المساحة الوحيدة المتوفرة لتوسّع المقدسيين، والّتي أصبحت محصورة بين قطاعين من البناء الاستيطاني الّذي يفصل شعفاط عن بيت حنينا، والخط الاستيطاني الثاني يفصل بيت حنينا عن حزما.



وتعدّ مستوطنة ‘بسغات زئيف’ شمال القدس المحتلة كبرى المستوطنات الصهيونية في المدينة، ويتجاوز عدد المستوطنين فيها 55 ألفًا، وهي من المستوطنات الدائرية الخمس الّتي تحاصر القدس من الشّمال، وتفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها بعضًا.