الصين تسجل 92 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 92 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 48 حالة في سيتشوان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تحديد إجمالي 715 حالة إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر إجمالي 366 مريضاً مصاباً بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، ما رفع اجمالي عدد مرضى كوفيد-19 الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 239454 شخصاً.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما حصد المرض أرواح إجمالي 5226 شخصاً.