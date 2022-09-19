أمطار رعدية على هذه الولايات

ستشهد العديد من ولايات الوطن تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل، حسبما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في تنبيه.

و ذكر نفس المصدر أن الولايات المعنية هي كل من البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، إضافة إلى سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، المسيلة.

من جهة أخرى، نبّه الديوان الوطني من رياح قوية، وأمواج عالية في السواحل الشرقية، وهذا بداية، من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا.

و أضاف أن السواحل المعنية هي كل من المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، إضافة إلى أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر ودلس.