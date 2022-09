Pluies orageuses dans ces wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un Bulletin météorologique spécial (BMS) indiquant l’arrivée, ce lundi 19 septembre 2022, des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays.

La validité de ce bulletin météo spécial s’étend d’aujourd’hui à 15h jusqu’à minuit.

Les wilayas concernées par ce BMS sont: Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine et Guelma, ainsi que Souk Ahras, Oum Bouaghi, Batna et Msila.

Par ailleurs, l’ONM a alerté dans le même BMS de l’arrivée de vents violents et des vagues sur le littoral Est du pays, à partir de 06h du matin jusqu’à 21 dans les côtes de Marsa Ben Mhidi, El Ghazaouat, Béni Saf ainsi qu’Arzew, Mostaganem, Tnès, Bouharoun, Alger et Dellys.