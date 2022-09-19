الصين ترد على تصريحات بايدن

اعتبرت الصين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان "انتهاكاً خطراً" لسياسة واشنطن حيال الجزيرة، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال بايدن في حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة (سي. بي.إس) ، إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان ضد أي اجتياح صيني، مشيراً إلى واشنطن لا تشجع على استقلال تايبيه.

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستقوم القوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني قال بايدن "نعم".

وكانت هذه أحدث مرة يتجاوز فيها بايدن السياسة التي أعلنتها أمريكا منذ فترة طويلة بشأن تايوان ولكن تصريحاته خلال المقابلة كانت أوضح من التصريحات السابقة حول التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن الجزيرة.