Lamamra prend part à la 77ème session de l’ONU

Le ministre des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger Remtane Lamamra est arrivé à New York à la tête d’une délégation pour prendre part à une réunion de haut rang à la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

Des réunions ministérielles des différentes organisations internationales et régionales, auront lieu parallèlement aux travaux des sessions onusiennes, notamment, celles des pays non-alignés, la ligue arabe et l’organisation de coopération islamique et la Troïka arabo-africaine.

Remtane Lamamra prévoit, également, de rencontrer le secrétaire général des Nations-Unies António Guterres, ainsi que les grands responsables de l’organisation et plusieurs de ses homologues.