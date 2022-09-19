4 متطلبات للحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات في الإمارات



أتاحت دولة الإمارات للأجانب من جميع الجنسيات، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، أربعة متطلبات للحصول على هذه التأشيرة.

أولا: تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

ثانيا: استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

ثالثا: التأمين الصحي.

رابعا : صورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.

وبينت مميزات عدة تمنحها هذه التأشيرة، وهي أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوما، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة.

كما يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد عن 180 يوما في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

Vous avez envoyé

منوعات