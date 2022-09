Le Kenya choque le Makhzen

Le Kenya a réitéré son attachement aux relations diplomatiques exceptionnelles avec la République Arabe Sahraouie et du Droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et indiqué que sa position est en conformité avec la position de l’Union Africaine et des Nations Unies ainsi que la décision 960 du conseil de sécurité de 1991 sur l’exercice du peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination.

Le ministère Kenyan des Affaires Etrangères a affirmé qu’elle tient de bon rapports avec l’ensemble des pays membres de l’Union Africaines et des Nations-Unies et qu’elle œuvre à renforcer ces relations pour l’intérêt réciproque.

La correspondance des Affaires Etrangères du Kenya affirme que sa politique étrangère ne se fait pas à travers des tweets sur les réseaux sociaux mais via des documents gouvernementaux officiels et dans les cadres réglementaires.

Cette correspondance intervient pour rappeler les missions diplomatiques et administrations centrales du Kenya de position du Kenya sur la question sahraouie, après les allégations du Makhzen marocain faisant état du retrait du Kenya de sa reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique.