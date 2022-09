Le Kenya surprend le Makhzen

Le Kenya a réitéré son attachement aux relations diplomatiques exceptionnelles avec la République Arabe Sahraouie démocratique et du Droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Le Kenya a assuré que sa position sur la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est pleinement alignée avec la Charte de l'Union africaine (UA) et la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations unies qui revendique le droit incontestable et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre et juste.

Le ministère Kenyan des Affaires Etrangères a souligné l'excellente relation que maintient le Kenya avec tous les membres de l'UA et des Nations unies, le ministère a affirmé qu'il continuerait toujours de renforcer ces relations pour un bénéfice mutuel.

Par ailleurs, le ministère a tenu à préciser "que le Kenya ne mène pas sa politique étrangère sur Twitter ou toute autre plate-forme de médias sociaux, mais plutôt par le biais du gouvernement officiel, documents et cadres réglementaires", en référence au tweet du nouveau président kényan William Ruto, au lendemain de son investiture, sur la RASD.