لعمامرة يحل بنيويورك

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، وصل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى نيويورك على رأس الوفد الجزائر للمشاركة في القمة رفيعة المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع في ظل التوترات الخطيرة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كوفيد -19، حيث تأتي الجلسة تحت عنوان "نقطة تحول: حلول تحويلية للتحديات المترابطة".

كما سيتم تنظيم اجتماعات وزارية لمختلف الجماعات والمنظمات المنظمة لها الجزائر، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والترويكا الإفريقية العربية.

كما يعتزم رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.