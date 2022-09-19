الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى ليبيا

تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليار دج لفائدة ولاية سكيكدة لإنجاز عديد المشاريع في قطاع الطاقة، حسب ما صرح به أمس الأحد بسكيكدة الرئيس لمجمع سونلغاز، مراد عجال.

وفي تصريح للصحافة عقب اجتماع مغلق مع السلطات المحلية بمقر ديوان الولاية، أكد عجال بأن هذا الغلاف المالي خصصته الدولة لاستثمارات كبرى قصد تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.

وتتعدى حاليا نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بولاية سكيكدة 97 بالمائة، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

كما تطرق ذات المسؤول إلى تموين المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العملية توشك على الانتهاء بولاية سكيكدة ولم يتبق سوى بعض المستثمرات التي هي حاليا في طور الربط.

وبخصوص تصدير الكهرباء، أفاد عجال بأن الجزائر عن طريق مجمع سونلغاز تقوم بتصدير أزيد من 500 ميغاواط إلى تونس، مشيرا إلى أن دراسات جارية حاليا لتصدير هذه الطاقة إلى ليبيا وبلدان أجنبية أخرى.

كما ذكر عجال أن مجمع سونلغاز رافق الجزائريين وكان متفهما ولم يتم قطع الكهرباء طيلة فترة جائحة كورونا بالرغم من ارتفاع قيمة مستحقات استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني من 61 مليار دج نهاية 2018 إلى 214 مليار دج سنة 2021 .

ودعا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز المواطنين إلى الاتصال بوكالات المجمع عبر مختلف ولايات الوطن لدفع الديون المترتبة عليهم على اعتبار أن المجمع يحتاج إلى موارد مالية.