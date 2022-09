Consensus sur le fonds et l’agenda du sommet arabe

Les dirigeants de plusieurs pays arabes ont répondu favorablement aux invitations du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune à prendre part au sommet arabe qui se tiendra les 1 et 2 novembre prochain à Alger. ce qui reflète un consensus arabe sur le fonds et l’agenda du sommet de la part des pays membres de la Ligue Arabe.

En effet, plusieurs ministres ont été dépêchées dans des capitales arabes afin de transmettre l’invitation du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants arabes, pour prendre part au 31ème sommet de la Ligue Arabe. Les émissaires du président se sont entretenu en direct avec les présidents et rois arabes et leur ont transmis les invitations du président Tebboune en mains propres.

Notons qu’aucun refus de participation à ce sommet n’avait été exprimé jusqu’à présent, surtout après que la Syrie s’est excusée de son absence et préféré ne pas aborder la question de la reprise de son siège au sein de cette organisation lors du sommet de novembre prochain.

Sa réaction, comme elle l’a déjà expliquée, s’inscrit dans le rassemblement du rang arabe face aux défis actuels.

Rappelons aussi que les premiers pays invités à ce sommet est la Palestine occupée, et dont le message est la contestation de la normalisation de plusieurs pays arabes de leur relations avec l’entité sionistes et la conclusion d’accords sécuritaires et militaires, ainsi que l’échange de visites de haut rang avec elle.