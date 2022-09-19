"الكاف" تثّبت مكان إجراء قرعة " الشان"

أكد اليوم الإثنين، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن " أوبرا الجزائر" ستستضيف قرعة المرحلة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر المبرمجة بداية من الثالث عشر جانفي إلى الرابع فيفري.

ومن المقرر أن يقام حفل السحب يوم الفاتح من أكتوبر على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر.

وأشاد الموقع الرسمي لـ " الكاف"، بـ " أوبرا بوعلام بن سايح" في الجزائر العاصمة ، التي شُيدت في عام 2016 واحتضن أحداثًا رياضية و ثقافية، منوها بالوقت ذاته بالمساحة التي يتربع عليها و موقعها الجغرافي.

يذكر أنه ولأول مرة ، سيشارك 18 منتخبا في الحدث الرياضي.