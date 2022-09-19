افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، أن المؤسسات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية اكتسبت قدرات تقنية كبيرة، ستسمح لها بالظفر بمشاريع في الخارج.

وقال بن عبد الرحمان في كلمة قرأها نيابة عنه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، خلال افتتاح الطبعة الـ18 للصالون الدولي للأشغال العمومية، أن"المؤسسات الجزائرية تتمتع بإمكانيات وقدرات تقنية هائلة اكتسبتها طوال ستين سنة من الانجازات، مما سيمسح لها بالظفر بمشاريع في الخارج".

وأوضح الوزير الأول بن عبد الرحمان الدور الذي يلعبه قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية باعتباره ركيزة للاقتصاد ومحرك للتنمية بامتياز"، مؤكدا أن "الدولة التي تتميز بتطورها وأدائها الاقتصادي هي التي تمتلك شبكات للبنية التحتية كثيفة وفعالة، تشارك في هيكلة وتهيئة إقليمها وتسهيل عملية التبادلات وحركة تنقل الأشخاص والبضائع، مما يضمن تنمية فعالة ومستدامة تجعلها مؤهلة للدخول في مجال المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".

واعتبر بن عبد الرحمان أن الصالون الدولي الـ18 للأشغال العمومية الذي ينظم في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، محطة مناسبة لقياس مدى التقدم الذي حققه القطاع سواء في مجال الطرق والطرق السريعة والمنشآت الفنية والموانئ أو المطارات.