La reine Elisabeth II rejoint sa destination finale

Elizabeth II rejoindra, ce lundi soir dans l'intimité, sa destination finale, dans le Mémorial George VI de la chapelle du château Windsor de aux côtés de ses parents et du prince Philip décédé, en avril 2021.

Ils étaient restés mariés durant 73 ans.

Les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée à l'âge de 96 ans, se sont déroulées, ce lundi à Londres, dans l'abbaye de Westminster, où la monarque avait été couronnée en 1953.

Plus de 2 000 personnes ont assisté à cette cérémonie qui a duré pratiquement une heure trente.

La famille royale britannique ainsi que plusieurs centaines de dirigeants et de représentants des monarchies du monde entier ont été présents à cette cérémonie s'est terminée avec l'hymne national "God save the King".