استقبال حافل لسلطانة خيا في إقليم الباسك

استقبلت الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيا، اليوم الإثنين، من طرف عمدة مدينة بلباو، خوان ماري أبورتو، بحضور ممثلة جبهة البوليساريو في إقليم الباسك خدجتو المخطار.

ووفق ما نقلت الصحافة المحلية تقوم المناضلة الصحراوية بزيارة إلى الباسك للتحسيس بالأوضاع التي يعيشها الشعب في المناطق المحتلة من معاناة وانتهاك لحقوق الإنسان.

وحسب ذات المصدر فإنه سيتم استقبال سلطانة خيا من طرف عدة مسؤولين وهيئات مهمة في المنطقة من بينها البرلمان الباسكي.

ويأتي هذا الاستقبال في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية الإسبانية أسوأ فتراتها بسبب التحول المفاجئ في موقف السلطات المركزية في مدريد بقيادة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، من القضية الصحراوية.

وكانت المناضلة ورئيسة الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان قد التقت، قبل أيام قليلة مع النائب جون بول لوكوك بمقر البرلمان الفرنسي، حيث شرحت ما تعرضت له "من حصار وتعذيب وانتهاكات جسيمة بما فيها محاولة قتلها في أكثر من مرة".