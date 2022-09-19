مراجعة نمط التقييم بمدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن مراجعة نمط تقييم تحصيل الطلبة بكل من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على نمط تكويني يهدف إلى تحسين نسبة النجاح.

وقال الوزير، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، "سنراجع نمط التقييم على مستوى المدرستين، لأن نمط التقييم الإقصائي لا يفيد، حيث يستوجب الأمر الاعتماد على نمط التقييم التكويني الذي من شأنه الرفع من نسبة النجاح".

وكانت السنة الدراسية الفارطة قد شهدت إقصاء 94 طالبا من أصل 174 الذين يمثلون الدفعة الأولى بهاتين المدرستين.

وتم إقصاء الطلبة بسبب ما يسمى بالنقطة الإقصائية، التي تم الحصول عليها بمقياس واحد أو اثنين، وهو قرار اعتبره الطلبة مجحفا في حقهم.